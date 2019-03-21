Губернатор Мурманской области попросила Путина досрочно отправить её в отставку

Ковтун добавила, что покидает свой пост с "чувством удовлетворения и даже гордости".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой досрочно отправить её в отставку. Об этом она рассказала в ходе созванного ею брифинга.

— Попросила президента Владимира Владимировича Путина о досрочной отставке. Решение было непростым, но, уверена, так будет лучше, — заявила Ковтун.

Она напомнила, что в этом году истекает срок её полномочий. Также Ковтун не намерена участвовать в губернаторских выборах. Глава региона объясняет, что попросила о досрочной отставке, чтобы за это время в область пришёл человек, который бы успел войти в курс дела до выборов, а также познакомиться с местными жителями и определить первоочередные задачи.

— Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости, — подытожила Марина Ковтун.

Ранее СМИ сообщали, что Марина Ковтун решила подать в отставку, поясняя, что она уже написала заявление. Однако эту информацию никто из региональных властей не подтверждал.