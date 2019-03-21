Россия и Китай соединили части железнодорожного моста над Амуром

China-Russia cross-border rail bridge nears completion pic.twitter.com/u2UIJIgzeF— CGTN (@CGTNOfficial) 21 марта 2019 г.
Россия завершила работы на своей части железнодорожного моста из села Нижнеленинское Еврейской автономной области в Тунцзян городского округа Цзямусы. Об этом сообщается на сайте администрации провинции Хэйлунцзян.
Этот мост станет первым, по которому будет пущено железнодорожное сообщение между РФ и КНР. Его длина составляет порядка 2,2 километра, строительство ведётся с 2014 года.
Грузовые поезда будут следовать по мосту поочерёдно. Мост станет кратчайшим путём экспорта продукции российских горно-металлургических предприятий в Китай.
Как ранее писал Лайф, стоимость проекта составляет 9 миллиардов рублей.
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