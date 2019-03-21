Двум видам пум грозит вымирание в ближайшие полвека

Однако экологи разрабатывают проект, направленный на сохранение популяции хищников семейства кошачьих.

Двум изолированным популяциям горных львов, обитающим в Санта-Ане и Санта-Монике, штат Калифорния, грозит риск полнейшего исчезновения в ближайшие полвека. Об этом сообщает информационный портал научно-технических новостей Phys.org, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Ecological Applications.

Риск вымирания калифорнийских пум связан с низким генетическим разнообразием, обусловленным близкородственным скрещиванием. Только из-за этого фактора хищники дикой природы могут вымереть. Усугубляет данную ситуацию и человек, разделивший природный ландшафт, а вместе с этим и две популяции вида автострадами.

Ещё один человеческий фактор — нелегальная охота и убийство горных кошек из-за угрозы домашним животным и скоту.

Также на высокий уровень смертности пум влияют такие изменения в окружающей среде, как пожары, которые часто вспыхивают на юге Соединённых Штатов.

Отмечается, что есть более оптимистический прогноз для этих видов животных. Исследователи заявили, что все группы факторов поддаются регулированию.

К примеру, учёные предлагают разработать проект, согласно которому для диких животных будут проложены специальные переходы через автостраду. Таким образом, снизится количество близкородственных скрещиваний, расширятся возможности для ловли добычи, а значит, горные кошки будут реже нападать на домашних животных и скот.

Сейчас эксперты ведут переговоры с дорожными инженерами о внесении корректив в строительство дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее Лайф писал о том, что учёные сообщили о количестве вымирающих видов животных, не включённых в Красную книгу.