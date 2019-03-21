ВЦИОМ назвал самое частое нарушение прав потребителей в России

Две трети населения лишь в общих чертах представляют, как их права защищены законом.

В 2018 году с нарушениями потребительских прав сталкивались 37% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

47% респондентов жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности, 40% — на ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% — на обсчёт и обвес.

На 12% по сравнению с 2010 годом увеличилось число жалоб на некомпетентность и невнимание со стороны персонала (32%).

С необоснованным завышением цен сталкивался каждый четвёртый опрошенный. Отмечается, что с нарушениями прав потребителей чаще сталкиваются жители городов-миллионников.

Как ранее писал Лайф, жители России стали больше интересоваться продуктами, которые они покупают — изучать их состав и проверять срок годности.