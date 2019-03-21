Дипломаты уточнили, что при перестрелке с полицией на Бали погиб один россиянин

Как стало известно, "русская банда", о которой говорят представители местной полиции, оказалась не совсем русской, среди задержанных — гражданин Украины.

Только один россиянин погиб в результате перестрелки с полицией на острове Бали. Об этом телеграм-каналу Life Shot рассказали в Посольстве РФ в Индонезии.

В диппредставительстве уточнили, что второй гражданин России был ранен, но не сильно. Он доставлен в участок. По словам представителей полиции острова, нападение на пункт обмена валюты осуществила "русская банда", но на деле она оказалась не совсем русской: правоохранители задержали ещё одного члена "группировки", им оказался гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки с полицией погибли двое россиян, а ещё один был ранен. Отмечалось, что в нападении на обменный пункт участвовало семь человек, о судьбе остальных преступников сотрудникам посольства ничего не известно.