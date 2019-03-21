В Стамбуле автобус протаранил группу пешеходов, есть раненые

#Beyazıt ‘ta araçlar havada uçuştu #SonDakika pic.twitter.com/oYR8tQYP0R— A | e n Ç A Ç A (@AlenCaca) 21 марта 2019 г.
Автобус протаранил пешеходов в Стамбуле, есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом сообщает NTV.
На месте происшествия работают правоохранители и медики. Часть пострадавших были госпитализированы, некоторым помощь оказали на месте.
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/jhshL33QuT pic.twitter.com/kZ4EROAMKx— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 21 марта 2019 г.
Причина случившегося пока не называется.
Ранее Лайф писал, как в Стамбуле подросток чудом выжил, проведя два дня под завалами рухнувшего дома.
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