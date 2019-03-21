В Стамбуле автобус протаранил группу пешеходов, есть раненые

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В Стамбуле автобус протаранил группу пешеходов, есть раненые

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Он врезался в людей, которые ждали на остановке общественный транспорт. В результате происшествия есть пострадавшие.

Автобус протаранил пешеходов в Стамбуле, есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом сообщает NTV.

На месте происшествия работают правоохранители и медики. Часть пострадавших были госпитализированы, некоторым помощь оказали на месте.

Причина случившегося пока не называется.

Ранее Лайф писал, как в Стамбуле подросток чудом выжил, проведя два дня под завалами рухнувшего дома.

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