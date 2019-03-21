Ковтун объяснила усталостью решение об отставке

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Ковтун объяснила усталостью решение об отставке

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Марина Ковтун. Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Перед тем как озвучить своё решение СМИ и подать прошение на имя президента, она посоветовалась с родными.

Усталость является одной из причин решения губернатора Мурманской области Марины Ковтун подать в отставку. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

<p><strong>Усталость — одна из причин того, что приняла решение об отставке</strong></p>

Она пояснила, что семь лет — довольно серьёзный срок, а через пять лет было бы 12. Ковтун добавила, что решение об отставке она приняла, посоветовавшись с семьёй.

Я посоветовалась с семьёй, и мы приняли такое решение, я думаю, что вы его уважаете

Марина Ковтун

Как сообщалось ранее, губернатор попросила президента России Владимира Путина досрочно отправить её в отставку. Марина Ковтун напомнила, что в этом году истекает срок её полномочий, но принимать участие в губернаторских выборах она не намерена.

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