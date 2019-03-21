Ковтун объяснила усталостью решение об отставке

Перед тем как озвучить своё решение СМИ и подать прошение на имя президента, она посоветовалась с родными.

Усталость является одной из причин решения губернатора Мурманской области Марины Ковтун подать в отставку. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

Она пояснила, что семь лет — довольно серьёзный срок, а через пять лет было бы 12. Ковтун добавила, что решение об отставке она приняла, посоветовавшись с семьёй.

Я посоветовалась с семьёй, и мы приняли такое решение, я думаю, что вы его уважаете Марина Ковтун

Как сообщалось ранее, губернатор попросила президента России Владимира Путина досрочно отправить её в отставку. Марина Ковтун напомнила, что в этом году истекает срок её полномочий, но принимать участие в губернаторских выборах она не намерена.