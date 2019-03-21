Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты в связи с разделом имущества

Читайте также

Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты в связи с разделом имущества

1343

Павел Грудинин. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

По оценке экспертов, состояние директора совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты России может достигать 120 миллиардов рублей.

Экс-супруга Павла Грудинина Ирина обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

Грудинина подала в Главное управление МВД России по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению её личной безопасности, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что опасения экс-супруги не беспочвенны. Ведь по закону она может претендовать более чем на половину имущества и состояния Павла Грудинина, поскольку является инвалидом. По оценкам экспертов, состояние коммуниста может достигать 120 млрд.

Напомним, Павел Грудинин в июле 2018 года развёлся со своей женой Ириной, с которой прожил 38 лет. У них двое общих сыновей и четверо внуков. Ранее экс-супруга политика прокомментировала Лайфу развод. Кроме того, Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне. Меж тем женщина опасается, что коммунист может обмануть её при разделе имущества и переписать совместные активы на третьих лиц.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×