Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты в связи с разделом имущества

По оценке экспертов, состояние директора совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты России может достигать 120 миллиардов рублей.

Экс-супруга Павла Грудинина Ирина обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

— Грудинина подала в Главное управление МВД России по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению её личной безопасности, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что опасения экс-супруги не беспочвенны. Ведь по закону она может претендовать более чем на половину имущества и состояния Павла Грудинина, поскольку является инвалидом. По оценкам экспертов, состояние коммуниста может достигать 120 млрд.

Напомним, Павел Грудинин в июле 2018 года развёлся со своей женой Ириной, с которой прожил 38 лет. У них двое общих сыновей и четверо внуков. Ранее экс-супруга политика прокомментировала Лайфу развод. Кроме того, Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне. Меж тем женщина опасается, что коммунист может обмануть её при разделе имущества и переписать совместные активы на третьих лиц.