В прокуратуре заявили о превышении квот на использование ресурсов Байкала

Квоты на использование водных ресурсов Байкала в прошлом году были превышены более чем в пять миллионов кубических метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру.

По словам старшего помощника межрегионального прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Натальи Рягузовой, сейчас объём изъятия байкальской воды регламентирован Схемой комплексного использования и охраны водных объектов Водного кодекса России от 2016 года.

Она добавила, что в связи с этим документом завод в Култуке не может получить разрешение на забор воды из Байкала.

Добавим, что ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на соответствие экологическим нормам строительство завода по розливу байкальской воды. Его строительство началось в январе этого года. Мощность предприятия по проекту составляет 190 миллионов литров воды в год. Владелец компании — Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", которая зарегистрирована в Китае. Ожидается, что 80 процентов продукции будет отправлено на экспорт, 20% — на российский рынок.