Юлию Началову похоронят в её любимом платье

Певица, с которой простятся в ритуальном зале Троекуровского кладбища, считала наряд счастливым.

Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Отмечается, что сама певица считала это платье счастливым. Как ожидается, в зале, где пройдёт церемония прощания с артисткой, будут звучать её песни и мелькать кадры из клипов.

Как ранее писал Лайф, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За жизнь исполнительницы до последнего боролись врачи. Доктор Началовой заявил, что у певицы были финансовые проблемы — не было средств на лечение.