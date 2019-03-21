Синоптик предупредил москвичей о "рецидиве зимы" в пятницу

По словам Тишковца, непогода нагрянет на столицу рано утром 22 марта и продержится весь день.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в пятницу, 22 марта, в столице ожидается "рецидив зимы". Об этом синоптик написал в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Надвигающийся циклон принесёт обильные осадки в виде мокрого снега. По информации синоптиков, высота снежного покрова составит от 8 до 9 миллиметров, что является четвертью среднемесячной нормы.

Кроме этого, москвичам доставит неудобство налипание мокрого снега, а также гололёд.

Также ожидается усиление северо-западного ветра до 7–12 м/с. Это повлечёт за собой ухудшение видимости на дорогах.

— Ненастье начнётся в период 06:00–09:00 и продержится весь день. Погода — это стихия, и нужно быть готовым ко всему! Берегите себя! — написал Тишковец.

Также специалист центра погоды предупредил москвичей о вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.