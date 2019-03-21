Путин назначил врио главы Оренбургской области

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Путин назначил врио главы Оренбургской области

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Путин и Паслер. Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его врио губернатора Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства уже подписал указ о назначении Паслера, этим же документом он принял отставку Юрия Берга.

Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю. А. по собственному желанию, — говорится в указе.

Паслер будет выполнять обязанности губернатора до выборов.

Паслер имеет большой опыт государственного управления на региональном уровне. В течение четырёх лет возглавлял правительство одного из крупнейших и промышленно развитых регионов страны — Свердловской области. Также он был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Входил в президиум регионального политического совета партии "Единая Россия".

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