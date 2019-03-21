Истребители Су-27 отогнали американский бомбардировщик от границ России – видео

Минобороны России опубликовало видео сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США,выполнявшего полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моряhttps://t.co/zGBgzp7SVM#Минобороны #БФ #Су27 #B52H #МОРФ #США #Балтика #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/iN1VFlwbX0— Минобороны России (@mod_russia) 21 марта 2019 г.
Два российских истребителя Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Истребители были подняты для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна.
После изменения траектории полёта стратегическим бомбардировщиком в сторону от государственной границы России Су-27 вернулись на аэродром базирования.
Ранее Лайф писал, что российское Министерство обороны показало испытания подводной лодки проекта "Борей".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени