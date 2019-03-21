Истребители Су-27 отогнали американский бомбардировщик от границ России – видео

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Истребители Су-27 отогнали американский бомбардировщик от границ России – видео

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Американский самолёт выполнял полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.

Два российских истребителя Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Истребители были подняты для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна.

После изменения траектории полёта стратегическим бомбардировщиком в сторону от государственной границы России Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Ранее Лайф писал, что российское Министерство обороны показало испытания подводной лодки проекта "Борей".

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