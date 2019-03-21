Врио главы Забайкалья не сдержал слёз после рассказа многодетной семьи – видео

Он отметил, что власти не могут всем помочь — и это "самое тяжёлое и печальное".

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз после слов многодетной матери и заплакал в прямом эфире.

Во время "Прямого разговора" жительница Читы Ольга Серёжина рассказала, что вместе с семью детьми живёт в аварийном доме без центрального водоснабжения. Женщина сообщила, что ухаживает за ребёнком-инвалидом, который несколько лет назад перенёс менингит.

В 2008 году Серёжину поставили в очередь как нуждающуюся в жилье, а в 2017 году сняли с очереди.

— Я осталась между небом и землёй с семью детьми, ребёнком-инвалидом. Нет никаких удобств, ничего, у нас есть только центральное отопление, и мы обходимся влажными салфетками, чтобы как-то хоть поддержать здоровье ребёнка-инвалида, чтобы не было ни пролежней, ничего, — рассказала женщина.

В ответ на слова Серёжиной Осипов заявил о необходимости помочь семье по всем вопросам, в том числе в реабилитации ребёнка-инвалида. Врио главы региона отметил, что подобных обращений очень много.

— Самое тяжёлое — то, что мы не можем всем помочь. Это всё трудно читать, и самое печальное — что мы не можем всем помочь, — сказал Осипов, смахивая слёзы.

Напомним, Александр Осипов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года.

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