Путин назначил Чибиса врио главы Мурманской области, приняв отставку Ковтун

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Марины Ковтун с должности главы Мурманской области, назначив врио губернатора региона Андрея Чибиса — замминистра строительства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент уже провёл рабочую встречу с Чибисом, в ходе которой и проинформировал того о своём решении. После беседы с замглавы Минстроя лидер страны подписал соответсвующий указ о назначении.

— Назначить Чибиса Андрея Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области, — говорится в указе главы государства.

Добавим, ранее Ковтун попросила досрочно отправить её в отставку. Своё решение она объяснила усталостью.

Что касается Чибиса, то он обучался на первом потоке "Школы губернаторов" в Высшей школе госуправления. Имеет богатый опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти. Во время работы в Минрегионе России отвечал за реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье", разработку долгосрочной стратегии массового строительства жилья. В Минстрое России непосредственно курировал разработку Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, вопросы создания комфортной городской среды и тематику цифровизации.