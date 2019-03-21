PewDiePie уступил место самого популярного YouTube-блогера индийскому лейблу

Теперь лидерство принадлежит компании T-Series, которая выпускает музыкальные клипы.

Канал индийской кинокомпании и музыкального лейбла T-Series стал самым популярным на платформе YouTube. Всего на канал подписалось более 90,47 миллиона человек. Информация об этом появилась в сервисе SocialBlade.

Это на 15,4 тысячи больше, чем у блогера Феликса Чельберга (известен под псевдонимом PewDiePie). Феликс с 2013 года был самым популярным блогером на YouTube, а сам канал он начал вести с 2010 года. Популярность Феликс приобрёл благодаря летсплеям.

Напомним, "война" между двумя каналами началась в августе 2018 года. Тогда стало быстро расти число подписчиков у T-Series. На фоне этого Феликс начал призывать людей подписываться на него. Всего за время "борьбы" с индийцами он получил 23 миллиона новых подписчиков.