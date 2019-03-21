Депутаты-коммунисты из Видного сочли Грудинина недостойным мандата Алфёрова

— Мы, как депутаты поселения Видное, очень против этого. Грудинин — коммерсант. Не политик и не хозяйственник, а бизнесмен, отстаивающий исключительно свои интересы. Я считаю, человек просто не достоин этого поста. Как человек может работать в Государственной думе, если не смог работать в городском совете депутатов, — рассказал Лайфу депутат городского собрания депутат городского поселения Видное Павел Русаков.
Как ранее сообщал Лайф, ЦИК начал рассмотрение вопроса о передаче депутатского мандата члену КПРФ Павлу Грудинину.
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