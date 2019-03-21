В СП заявили, что дирекция Минкульта не закончила в срок 13 проектов

Причиной такой ситуации стала низкая компетентность компаний-проектировщиков, так как дирекция "предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках".

Дирекция Минкультуры России по строительству не завершила в срок 13 из 14 проектов в установленный срок на 2017–2018 год. Как следует из сообщения Счётной палаты, на начало 2019 года не реализованы 12 проектов, срок завершения которых также уже истёк.

Причиной такой ситуации, как отметили в СП, стала низкая компетентность компаний-проектировщиков, так как дирекция "предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках".

Как сообщается, сметная стоимость строительства увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд рублей, при корректировке трёх проектов. Речь идёт о Музейном комплексе в Рязани, Музее космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра. А в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90 процентов, почти на 900 миллионов рублей.

Счётной палатой также отмечено низкое качество реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия.

По каждому пункту нарушений подготовлено обращение в Генпрокуратуру.