Девушка Илона Маска объявила о выходе нового музыкального альбома

Канадская певица Граймс (по совместительству девушка филантропа Илона Маска) объявила о выходе нового альбома. Будущая пластинка получила название Miss_Anthropocene.
Певица описывает будущий релиз как концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат. По словам Граймс, каждая песня будет воплощением человеческого вымирания — всё это будет транслироваться через демоническую поп-звезду.
Последний альбом Граймс (Art Angels) вышел в 2015 году. Даты нового релиза пока нет.
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