Девушка Илона Маска объявила о выходе нового музыкального альбома

Ранее Граймс уже говорила о том, что она может выпустить ещё несколько небольших релизов и синглов.

Канадская певица Граймс (по совместительству девушка филантропа Илона Маска) объявила о выходе нового альбома. Будущая пластинка получила название Miss_Anthropocene.

Певица описывает будущий релиз как концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат. По словам Граймс, каждая песня будет воплощением человеческого вымирания — всё это будет транслироваться через демоническую поп-звезду.

Последний альбом Граймс (Art Angels) вышел в 2015 году. Даты нового релиза пока нет.