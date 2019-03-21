На своём курсе кинорежиссёр будет рассказывать о нарушении правил, мечтах и поиске идей.

Популярный режиссёр Дэвид Линч записал онлайн-курс по поиску идей и созданию фильмов. Курс доступен на платформе MasterClass. Об этом сообщает Pitchfork.

В рамках своего курса Линч расскажет о том, как нарушать правила, о мечтах и поиске идей. Кроме того, режиссёр даст практические и технические советы по созданию кино. Курс включает в себя 13 уроков и стоит 90 долларов (за 180 долларов можно получить доступ к неограниченному количеству курсов).

Напомним, в 2017 году свой курс представил режиссёр Мартин Скорсезе. На примере собственных фильмов он рассказал о подходе к производству кино — от работы с актёрами до сюжета.