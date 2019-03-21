МИД РФ назвал способы разрушить "стену изоляции" Крыма

Отмечается, что этому может способствовать развитие торгово-экономического, инвестиционного, культурного, туристического потенциала Крыма на международной и межрегиональной площадке.

С момента присоединения к России Республика Крым вынуждена испытывать существенное внешнее давление, однако ряд комплексных мер позволит разрушить "стену изоляции", которую так тщательно выстраивает Запад. Об этом 21 марта заявил директор Департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семён Григорьев на международной конференции "Крым в современной геополитике — пять лет "крымской весне".

По словам дипломата, именно этот южный регион больше всех остальных подвержен влиянию внешнего воздействия со стороны Запада. В связи с этим он предложил следующие решения, которые следует принять.

— Противодействие недружественной, а порой откровенно враждебной линии в адрес России требует консолидации усилий, комплексных мер политико-правового, финансово-экономического, информационно-пропагандистского, культурно-гуманитарного характера, — сказал Григорьев.

Дипломат заявил, что следует закрепить в сознании мирового сообщества мысль о легитимности принадлежности Крыма Российской Федерации, продвигать признание этого факта, опираясь на уважение и политическую свободу жителей южной республики.

Ранее Лайф писал о том, что в Правительстве Республики Крым отметили стремительное развитие полуострова, несмотря на все ограничительные меры. Вице-спикер парламента Ефим Фикс заявил, что введённые против Крыма санкции "вызывают лишь смех".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".