На химзаводе в Китае прогремел взрыв, есть раненые

2019年3月21日下午2时左右，江苏省盐城市一工业园发生爆炸 pic.twitter.com/YVCQLFtmvX— みずもり (@Yakitori47) 21 марта 2019 г.
Взрыв произошёл на заводе по производству пестицидов в городском округе Яньчэн в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.
Взрывная волна повредила близлежащие жилые дома, школу и машины — в них выбило стёкла. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,0.
【江苏盐城一农药化工厂爆炸，民宅窗户玻璃被震碎、多人受伤】3月21日14时许，江苏盐城市一化工园区内发生爆炸。下午三点半，北青报记者从江苏盐城市消防了解到，对方表示已接到相关报警，消防救援人员正赶往事发地。 pic.twitter.com/GtPw2s4NNe— 十三门徒 (@ThethirteenthO) 21 марта 2019 г.
Местные жители помогали в отправке раненых в госпиталь. Точное число пострадавших не называется.
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