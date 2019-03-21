На химзаводе в Китае прогремел взрыв, есть раненые

На месте инцидента работают пожарные и спасатели. Пострадавшие были госпитализированы.

Взрыв произошёл на заводе по производству пестицидов в городском округе Яньчэн в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрывная волна повредила близлежащие жилые дома, школу и машины — в них выбило стёкла. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,0.

Местные жители помогали в отправке раненых в госпиталь. Точное число пострадавших не называется.