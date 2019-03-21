Путин поговорил с Назарбаевым и Токаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и новым главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в РФ, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидер страны снова поблагодарил Назарбаева за вклад в развитие отношений России и Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. Накануне утром Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.