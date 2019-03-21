В России остаётся высоким уровень преступности среди контрактников

Главный военный прокурор России Валерий Петров заявил, что уровень преступлений среди военнослужащих по контракту остаётся высоким. Об этом сообщает ТАСС.
На расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры (ГВП) Петров сообщил, что принятые меры пока не дали должных положительных результатов. Так, проходящие контрактную службу рядовые и сержанты совершили свыше 40% всех преступных деяний.
Петров пояснил, что упор необходимо делать на профилактическую работу, устранение провоцирующих правонарушения внешних деструктивных факторов, обеспечение прав военнослужащих.
Ранее Лайф писал, что проходящих службу за границей российских военнослужащих предупредили о риске вербовки.
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