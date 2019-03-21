СК РФ завёл уголовное дело на первого замглавы подмосковного Чехова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова. Об этом сообщается на сайте СКР по Московской области.
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона и незаконно предоставил по указанной сделке рассрочку оплаты на 10 лет.
В кабинете и дома первого замглавы Чехова прошли обыски.
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