СК РФ завёл уголовное дело на первого замглавы подмосковного Чехова

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СК РФ завёл уголовное дело на первого замглавы подмосковного Чехова

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова. Об этом сообщается на сайте СКР по Московской области.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона и незаконно предоставил по указанной сделке рассрочку оплаты на 10 лет.

В кабинете и дома первого замглавы Чехова прошли обыски.

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