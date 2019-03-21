Стоцкая о Началовой: Она была без камня за пазухой

Артистка напомнила, что певица была замечательной и потрясающей и смерть её затронула многих.

Певица Анастасия Стоцкая пришла на похороны Юлии Началовой. Она рассказала журналистам, что исполнительница была очень светлым, чистым человеком, "без камня за пазухой", и сравнила Началову с ангелом.

— Она была очень откровенная, очень добрая и светлый человек, который никогда, никогда ни про кого ничего плохого не говорил, не думал. Замечательный, потрясающий человек, неспроста столь многих затронуло то, что её не стало, — заявила Стоцкая.

По мнению Стоцкой, Юлия Началова была достойна самых больших наград и регалий при жизни. Певица напомнила, что совсем маленькой Началова стала любимицей миллионов — и детей, и подростков, и взрослых.

— Она делала своё дело, делала его честно, делала талантливо, не предавая себя, не предавая и не переступая через свой талант, — сказала Стоцкая.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. У Началовой осталась дочь Вера — девочка будет жить с родителями исполнительницы.

Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в её любимом платье.