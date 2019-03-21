Лайф публикует видео с церемонии прощания с Юлией Началовой

Проводить Началову в последний путь пришли сотни поклонников, бывший муж Евгений Алдонин и её дочь Вера. На прощании также присутствуют её коллеги в шоу-бизнесе: Лариса Долина, Александр Панайотов, Тимур Родригез, братья Запашные и другие знаменитости.
Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За жизнь исполнительницы до последнего боролись врачи. Доктор Началовой заявил, что у певицы были финансовые проблемы — не было средств на лечение.
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