Представлен новый шлем виртуальной реальности Oculus Rift S

Компания Oculus представила новую версию шлема виртуальной реальности. Новый гаджет получил название Oculus Rift S.
Новинка характеризуется более высоким разрешением экранов (1280 на 1440 пикселей на каждый глаз), а также встроенной системой отслеживания движений (благодаря последнему удалось отказаться от камер слежения). В разработке новой системы участие принимала компания Lenovo, что позволило ускорить производство и улучшить дизайн оригинального шлема.
Стоить новинка будет 400 долларов (почти 26 тысяч рублей). Даты релиза пока нет.
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