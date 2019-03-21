Виктор Салтыков о Юлии Началовой: Она сгорела в этом шоу-бизнесе

Певец уверен, что артистка была слишком скромной и ранимой для этой сферы деятельности.

Певец Виктор Салтыков, приехавший на похороны Юлии Началовой, рассказал журналистам о жестокости российского шоу-бизнеса.

— Это нервы, это тяжёлые жернова, когда люди попадают, тем более с такой душой, как у Юли, она такая ранимая девочка была, очень скромная, и она попала именно, мне кажется, она сгорела именно в этом шоу-бизнесе, который у нас. У нас он жестокий, порой очень, совершенно наглый, циничный, и поэтому это тоже сказалось, — сказал Виктор Салтыков.

Певица Катя Лель, также приехавшая проститься с Началовой, рассказала, что не может поверить в смерть своей коллеги, и назвала случившееся нелепостью. Исполнительница предположила, что всему человечеству был дан некий знак свыше.

— Запомнила её всегда жизнерадостной, со звонким смехом, очень оптимистичной, безумно преданной своей работе, своей семье и очень лёгкой, настоящим артистом, который будет всегда в наших сердцах, — рассказала Лель.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф публиковал видео с церемонии прощания с исполнительницей.