Камеры сняли, как автобус в Стамбуле протаранил толпу пешеходов

По словам водителя автобуса, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.

İstanbul Beyazıt’ta, kontrolünü kaybederek yayaların ve araçların arasına giren özel halk otobüsü güvenlik kameralarına yansıdı. 🎥https://t.co/w7df65Nz7s pic.twitter.com/Op6hk9qsYk — Onedio Gündem (@onediogundem) 21 марта 2019 г.

В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как городской пассажирский автобус врезается в несколько автомобилей, а потом наезжает на пешеходов.

ДТП случилось в районе Стамбула Беязит. Водитель автобуса внезапно съехал с проезжей части на площадь, где протаранил несколько припаркованных автомобилей, после чего въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

По предварительным данным, общее количество транспортных средств, участвовавших в ДТП, составило 12 единиц.

В результате инцидента пострадали три человека. Все они были госпитализированы в городскую больницу. Один из пострадавших, преподаватель биологического факультета Стамбульского университета, получил серьёзные повреждения. На данный момент врачи борются за его жизнь.

Отмечается, что водитель объяснил произошедшую аварию тем, что у него возникли проблемы с тормозами, отчего он резко потерял управление. Сейчас он взят под стражу сотрудниками местной полиции.