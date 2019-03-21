Японский миллиардер заставит 17000 сотрудников научиться программировать

Ранее Хироси Микитани прославился тем, что заставил подчинённых досконально выучить английский язык.

Основатель компании Rakuten Хироси Микитани планирует обучить своих подчинённых программированию. Об этом сообщает Bloomberg.

Задача японского миллиардера заключается в том, чтобы сделать свою компанию круче. Дело в том, что фирма занимается онлайн-торговлей и в последнее время она всё больше уступает в этом сегменте американскому гиганту Amazon. Японский миллиардер уверен, что, если человек работает в компании, которая предоставляет IT-услуги, то он должен обладать базовыми знаниями о том, что находится внутри компьютера.

Ранее Микитани обучал своих сотрудников английскому. Тех, кому язык не давался, увольняли или понижали в должности. По словам Микитани, в настоящий момент сотрудники Rakuten знают английский лучше, чем рядовые японцы.