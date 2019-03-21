Японский миллиардер заставит 17000 сотрудников научиться программировать

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Японский миллиардер заставит 17000 сотрудников научиться программировать

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Ранее Хироси Микитани прославился тем, что заставил подчинённых досконально выучить английский язык.

Основатель компании Rakuten Хироси Микитани планирует обучить своих подчинённых программированию. Об этом сообщает Bloomberg.

Задача японского миллиардера заключается в том, чтобы сделать свою компанию круче. Дело в том, что фирма занимается онлайн-торговлей и в последнее время она всё больше уступает в этом сегменте американскому гиганту Amazon. Японский миллиардер уверен, что, если человек работает в компании, которая предоставляет IT-услуги, то он должен обладать базовыми знаниями о том, что находится внутри компьютера.

Ранее Микитани обучал своих сотрудников английскому. Тех, кому язык не давался, увольняли или понижали в должности. По словам Микитани, в настоящий момент сотрудники Rakuten знают английский лучше, чем рядовые японцы.

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