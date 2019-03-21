Стало известно, какое имущество Шнуров оставил Матильде после развода

Ей отошли три квартиры, а также балетная школа и ресторан "Кококо", открытые на деньги лидера группы "Ленинград".

Музыкант Сергей Шнуров после развода оставил своей экс-супруге Матильде три квартиры общей площадью 555 квадратных метров. Общая стоимость жилплощади оценивается примерно в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Матильде Шнуровой после расставания с лидером "Ленинграда" отошли две квартиры на Набережной Крюкова канала и двухэтажная квартира на улице Пестеля, подаренная на свадьбу.

У Шнурова осталась трёхэтажная квартира площадью 423 квадратных метра и стоимостью 90 миллионов рублей и квартира площадью 123 квадратных метра стоимостью 25 миллионов рублей, которая была у исполнителя до женитьбы на Матильде.

Напомним, о разводе Сергея и Матильды Шнуровых стало известно в мае 2018 года. После новости о разводе бывшая супруга попросила не обижать Шнурова, а сам музыкант заявил, что "бесполезно клеить чашку". Матильда также сообщила, что о жизни с лидером "Ленинграда" не жалеет.

В октябре 2018 года Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его избранницей стала светская львица, поэтесса Ольга Абрамова.