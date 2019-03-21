Киану Ривз анонсировал выход третьей части фильма о Билле и Теде

Комедийная кинокартина под названием Bill & Ted Face the Music должна выйти в прокат 21 августа 2020 года.

Актёры Киану Ривз и Алекс Уинтер анонсировали выход третьей части фильма "Невероятные приключения Билла и Теда". Сиквел культовой ленты, который получит название Bill & Ted Face the Music, выйдет 21 августа 2020 года. Об этом сообщает Guardian.

Режиссёром фильма будет Дин Паризо. Сценарий нового проекта написали Крис Мэтисон и Эд Соломон (они же были сценаристами первых двух частей истории о Билле и Теде).

Сценаристы заявили, что они хотят показать своих героев-подростков повзрослевшими 50-летними мужчинами, у которых уже начались настоящие взрослые проблемы. Среди них: дети, работа, семейная жизнь. Ривз и Уинтер вернутся к своим ролям.