Киркоров на прощании с Началовой: Родители хоронят детей. Нет ничего страшнее!

Народный артист РФ горячо соболезнует родителям певицы, которой не стало в 38 лет.

На прощание с певицей Юлией Началовой прибывают и звёзды первой величины. Филипп Киркоров с трогательным букетом появился возле ритуального зала Троекуровского кладбища. Поп-король выглядит подавленным, и все его мысли сейчас с родителями певицы, ушедшей в 38 лет.

— Что сказать, когда родители хоронят своих детей? Что более страшного может быть вообще в жизни? А если это ещё и молодая, красивая, талантливая, которой жить бы ещё и жить... — произнёс Киркоров.

Как ранее писал Лайф, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За жизнь исполнительницы до последнего боролись врачи.