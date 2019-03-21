Член КПРФ назвал Грудинина жуликом после попытки получить мандат депутата ГД

По словам Бориса Иванюженкова, крайне сложно найти достойного человека, который был бы не замаран.

Как рассказал Лайфу претендовавший ранее на мандат депутата Госдумы от КПРФ, член партии Борис Иванюженков, из-за выдвижения в парламент Павла Грудинина лично он больше не претендует на место, которое ранее в нижней палате парламента занимал Жорес Алфёров. А самого экс-кандидата в президенты и бизнесмена он охарактеризовал как жулика.

— Жулик, не удобно говорить даже. Я думаю, мандат надо отдать самому достойному. Это самое главное в такой ситуации, которая произошла. Чтоб этот человек был, как говорят, не замаран. В подобной ситуации очень тяжело найти такую фигуру. Если бы мне предложили, я бы отказался. Потому что, первое, был Жорес Алфёров — великий человек, который ушёл от нас. Второе, после того, что мы видели, тяжело найти (замену. — Прим. ред.). Это должен быть честнейший, чистейший профессионал. Конечно, такие есть. Но кто-то должен взять на себя ответственность, — заявил член КПРФ Борис Иванюженков.

Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета. По данным Федеральной налоговой службы, на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ Павел Грудинин так и не избавился от своих зарубежных активов.