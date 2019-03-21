В Кремле сожалеют из-за переброски в Европу американских бомбардировщиков

Переброска Пентагоном в Европу шести стратегических бомбардировщиков B-52 вызывает дополнительную напряжённость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона, — подчеркнул Песков.
По словам официального представителя Кремля, подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в прилегающем непосредственно к границам РФ регионе.
Как ранее писал Лайф, шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США были переброшены на авиабазу в Великобритании из штата Луизиана. Они уже совершили несколько полётов над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.
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