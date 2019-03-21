В Кремле сожалеют из-за переброски в Европу американских бомбардировщиков

Песков отметил, что с военно-тактической точки зрения прибытие самолётов на авиабазу Фэйфорд могут комментировать лишь военные РФ.

Переброска Пентагоном в Европу шести стратегических бомбардировщиков B-52 вызывает дополнительную напряжённость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона, — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в прилегающем непосредственно к границам РФ регионе.

Как ранее писал Лайф, шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США были переброшены на авиабазу в Великобритании из штата Луизиана. Они уже совершили несколько полётов над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.