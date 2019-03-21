Студия Никиты Михалкова хочет снять Миллу Йовович в фильме "Чемпион мира"

Представители "Тритэ" планируют попросить 350 миллионов рублей у Фонда кино на производство ленты.

Режиссёр Алексей Сидоров и продюсер Леонид Верещагин представили будущий фильм студии "Тритэ" Никиты Михалкова. Лента расскажет о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года. Бюджет проекта — 550 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Для съёмок в картине планируется пригласить Миллу Йовович. В настоящий момент создатели фильма просят у Фонда кино 350 миллионов рублей, аргументируя это тем, что в производстве будут задействованы популярные артисты и культовый режиссёр.

Сам фильм расскажет историю об одном из самых драматических матчей за звание чемпиона мира по шахматам. Действие ленты будет развиваться в советское время (1978 год). Главным действующим лицом будет Анатолий Карпов (тогда советский, а сейчас российский шахматист).