Песков рассказал, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой

Нурсултан Назарбаев, который покинул пост президента Казахстана, не советовался с российским лидером Владимиром Путиным перед своей отставкой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи, — пояснил представитель Кремля.

Песков считает, что звонок Назарбаева можно назвать данью особым дружественным отношениям двух стран, а также личным взаимоотношениям первого президента Казахстана и лидера России.

Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет. Спустя пару часов стало известно, что перед оглашением этого решения первый президент республики позвонил российскому лидеру.