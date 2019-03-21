В Кремле не комментируют сообщения о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Кремль не комментирует сообщения о подготовке визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Я оставлю это без комментариев, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Южнокорейское издание The Dong-a Ilbo ранее сообщило, что лидер КНДР планирует в скором времени посетить Россию. Отмечалось, что визит северокорейского лидера связан с желанием "продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита с президентом США Дональдом Трампом". По данным же агентства Yonhap, в российскую столицу для подготовки визита Ким Чен Ына прибыл высокопоставленный чиновник КНДР.
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