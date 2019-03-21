В Кремле рассказали о темах послания Путина Асаду

В послании президенту Сирии Башару Асаду российский лидер Владимир Путин затронул темы двусторонних отношений и политико-дипломатического урегулирования в САР. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Послание Башару Асаду передал министр обороны России Сергей Шойгу, который посетил Сирию по поручению президента РФ.
Как ранее сообщал Лайф, глава Минобороны провёл переговоры с сирийским лидером, обсудив вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии.
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