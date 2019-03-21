В Кремле рассказали о темах послания Путина Асаду

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В Кремле рассказали о темах послания Путина Асаду

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Башар Асад (слева), Владимир Путин (справа). Фото: © РИА Новости/Владимир Климентьев

Письмо сирийскому лидеру передал министр обороны России Сергей Шойгу, совершивший рабочую поездку в Дамаск.

В послании президенту Сирии Башару Асаду российский лидер Владимир Путин затронул темы двусторонних отношений и политико-дипломатического урегулирования в САР. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Послание Башару Асаду передал министр обороны России Сергей Шойгу, который посетил Сирию по поручению президента РФ.

Как ранее сообщал Лайф, глава Минобороны провёл переговоры с сирийским лидером, обсудив вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии.

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