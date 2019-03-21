Тина Канделаки временно заморозила свой YouTube-канал

Согласно заявлению продюсера интернет-шоу, для канала пока что не удалось найти нужный формат.

Илья Овчаренко (продюсер шоу "Канделайки" и "Парфенон") заявил, что в настоящий момент YouTube-канал Тины Канделаки находится в замороженном состоянии. Об этом сообщает TJ.

С конца декабря 2018 года на канале генерального директора "Матч ТВ" не вышло ни одного видео. По словам Овчаренко, команда вместе с Канделаки в настоящий момент ищет необходимый формат для шоу.

Напомним, канал "Канделайки" появился 13 декабря 2018 года. Всего вышло три видео, которые суммарно набрали чуть больше 200 тысяч просмотров.