По словам представителя Кремля, все назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов соответствуют необходимым критериям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов регионов. По словам представителя Кремля, все они из президентского резерва и имеют опыт работы, в том числе и руководящей, в федеральных органах власти или региональных.

Также представитель Кремля сообщил, что все назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов соответствуют необходимым критериям.

Он отметил, что у Андрея Чибиса, к примеру, нет прямой связи с Мурманской областью, но в то же время он хорошо показал себя в должности замминистра строительства и ЖКХ, поэтому "трудно переоценить его опыт".

— А в таком случае, как с Бату Хасиковым — это связь с регионом, она тоже очень важна, но это не единственный критерий, который принимается во внимание, — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области, а врио главы Оренбургской области стал Денис Паслер.

Ещё ранее глава государства назначил Бату Хасикова — врио главы Калмыкии, Алексея Текслера — врио губернатора Челябинской области, Олега Хорохордина — врио главы Республики Алтай.