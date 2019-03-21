Синоптики рекомендуют российским дачникам не трогать огород до середины мая

Гидрометеорологи порекомендовали россиянам отложить садово-огородные работы до середины мая. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда.
— Не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трёх лет, бывают заморозки, — объяснил Вильфанд.
Также в Росгидромете уточнили, что на данный момент нельзя с точностью утверждать, какая погода ожидает россиян в мае, поскольку "существует теоретически доказанное ограничение на прогнозирование деталей погоды".
Ранее Лайф писал о том, что настоящая весна в Московском регионе начнётся не раньше середины апреля, когда столбик термометра достигнет отметки в 13–15 градусов в дневное время.
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