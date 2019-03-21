Песков назвал прерогативой ЦИК вопрос передачи депутатских мандатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ в передаче мандата депутату Государственной думы Павлу Грудинину.

— Это целиком и полностью прерогатива ЦИК, и, соответственно, какие-то дополнительные объяснения, если недостаточно имеющихся, могут предоставлять только из ЦИК, — сказал официальный представитель российского лидера.

Напомним, зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Павел Грудинин не закрыл свои зарубежные счета на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ, потому не может быть депутатом Госдумы. В передаче мандата Грудинину отказала ЦИК. После голосования председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сбежал от журналистов, не став отвечать на вопросы.

Как ранее писал Лайф, депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алфёрова, отдадут депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.