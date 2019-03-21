Женщина потеряла сознание на церемонии прощания с Юлией Началовой — видео

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Женщина потеряла сознание на церемонии прощания с Юлией Началовой — видео

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Женщине стало плохо на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой. Видео публикует портал Super.

Портал отмечает, что женщина упала в обморок в очереди около траурного зала на Троекуровском кладбище, где артистку провожали в последний путь. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф опубликовал видео с церемонии прощания с исполнительницей.

Ранее PR-директор певицы Анна Исаева на прощальной церемонии с певицей огласила официальную причину смерти артистки. По её словам, вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови.

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