Женщина потеряла сознание на церемонии прощания с Юлией Началовой — видео

Женщине стало плохо на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой. Видео публикует портал Super.

Портал отмечает, что женщина упала в обморок в очереди около траурного зала на Троекуровском кладбище, где артистку провожали в последний путь. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф опубликовал видео с церемонии прощания с исполнительницей.

Ранее PR-директор певицы Анна Исаева на прощальной церемонии с певицей огласила официальную причину смерти артистки. По её словам, вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови.