Актёры из "Мстителей" борются за звание носителей лучших усов

Роберт Дауни — младший решил узнать в "Твиттере", кому больше идёт растительность на лице.

Роберт Дауни — младший запустил новый флешмоб. Актёр решил узнать, кто из персонажей фильма "Мстители" лучше всего выглядит с усами.

Исполнитель роли Тони Старка поделился коллажем, в котором изображены его фото, а также его коллег — Марка Руффало и Криса Эванса. В комментариях к записи пользователи начали публиковать фото супергероев с растительностью на лице. Вместе с этим они выбирают, кому из героев Marvel усы идут больше.

Также пользователи соцсети не стали ограничиваться тремя актёрами, поэтому начали публиковать фото других героев "Мстителей" с усами. В итоге список пополнился Крисом Хемсвортом, Себастианом Стэном, Томом Холландом, Джереми Реннером и Полом Раддом.

He pic.twitter.com/kqH0sJiJ7N — beth || CAROL OWNS MY ASS (@vanelloki) March 20, 2019

Excuse ME Paul Rudd isn’t om twitter to be able to enter this competition but I think we can all agree HE supports the best mustaches around here! pic.twitter.com/9TPfNN68FI — Cam // SAW CM!! (@planetcameron) March 20, 2019

Победу в итоге одержал Руффало. Исполнитель роли Халка поделился коллажем из своих фото. Публикация набрала 38 тысяч лайков.