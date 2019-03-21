Актёры из "Мстителей" борются за звание носителей лучших усов

Роберт Дауни — младший запустил новый флешмоб. Актёр решил узнать, кто из персонажей фильма "Мстители" лучше всего выглядит с усами.
Ok this time it's real—Who wore it best, @ChrisEvans @MarkRuffalo? pic.twitter.com/EyrKGKVfem— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) March 20, 2019
Исполнитель роли Тони Старка поделился коллажем, в котором изображены его фото, а также его коллег — Марка Руффало и Криса Эванса. В комментариях к записи пользователи начали публиковать фото супергероев с растительностью на лице. Вместе с этим они выбирают, кому из героев Marvel усы идут больше.
Также пользователи соцсети не стали ограничиваться тремя актёрами, поэтому начали публиковать фото других героев "Мстителей" с усами. В итоге список пополнился Крисом Хемсвортом, Себастианом Стэном, Томом Холландом, Джереми Реннером и Полом Раддом.
i gotta go with @chrishemsworth pic.twitter.com/ttKxnb4xFD— anshe | 35 (@valkyrieIoki) March 20, 2019
March 20, 2019
Excuse ME Paul Rudd isn’t om twitter to be able to enter this competition but I think we can all agree HE supports the best mustaches around here! pic.twitter.com/9TPfNN68FI— Cam // SAW CM!! (@planetcameron) March 20, 2019
Победу в итоге одержал Руффало. Исполнитель роли Халка поделился коллажем из своих фото. Публикация набрала 38 тысяч лайков.
I mustache...does quantity count? Or different kinds of mustaches? I've seen quite a few unique styles over the years 😂 pic.twitter.com/AhQGMvII0a— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 20, 2019
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