Актёры из "Мстителей" борются за звание носителей лучших усов

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Актёры из "Мстителей" борются за звание носителей лучших усов

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Фото: © twitter.com/Mark Ruffalo

Роберт Дауни — младший решил узнать в "Твиттере", кому больше идёт растительность на лице.

Роберт Дауни — младший запустил новый флешмоб. Актёр решил узнать, кто из персонажей фильма "Мстители" лучше всего выглядит с усами.

Исполнитель роли Тони Старка поделился коллажем, в котором изображены его фото, а также его коллег — Марка Руффало и Криса Эванса. В комментариях к записи пользователи начали публиковать фото супергероев с растительностью на лице. Вместе с этим они выбирают, кому из героев Marvel усы идут больше.

Также пользователи соцсети не стали ограничиваться тремя актёрами, поэтому начали публиковать фото других героев "Мстителей" с усами. В итоге список пополнился Крисом Хемсвортом, Себастианом Стэном, Томом Холландом, Джереми Реннером и Полом Раддом.

Победу в итоге одержал Руффало. Исполнитель роли Халка поделился коллажем из своих фото. Публикация набрала 38 тысяч лайков.

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