Синоптики пообещали жителям России необычайно тёплое лето

Ранее из-за вероятности сильных заморозков дачникам рекомендовали не трогать огород до середины мая.

В Гидрометцентре рассказали, что лето в 2019 году в России будет теплее обычного. Об этом сообщает "Российская газета".

Как ожидается, в июне среднемесячная температура превысит норму на западе Якутии и в Приморье, на северо-востоке Урала и севере Сибири, а также на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов.

Середина лета станет жаркой для юга страны, а температура в Сибири может превысить прошлогодние значения.

Синоптики прогнозируют тёплый август для жителей Центральной России и северо-западных регионов. На юге и в центре страны в августе ожидается больше осадков, чем в прошлом году.

Ранее Лайф писал, что синоптики прогнозируют температуру выше нормы в апреле в Москве.