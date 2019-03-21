В Совфеде прокомментировали слова Луценко о списке "неприкасаемых"

Слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о списке "неприкасаемых", переданном из Вашингтона, в очередной раз доказывают, что Незалежная находится под прямым управлением США. Об этом Лайфу заявил член Совета Федерации Анатолий Широков.

— По сути дела, это просто прекрасное доказательство того, что современный киевский режим — это не суверенный режим, Украина не суверенное государство и, соответственно, находящееся под прямым управлением США, — сказал собеседник редакции. — Это яркое, просто прямое доказательство этого факта.

Сенатор добавил, что у современного украинского режима прозрение невозможно.

— Поэтому в этом смысле воспользуюсь цитатой из фильма "Покровские ворота": "Такой недуг, он не лечится таблетками, тут надо резать, не дожидаясь перитонита". Кто будет этим хирургом, не понятно, конечно, но то, что этот режим обрекает Украину на вассальное существование, это вполне понятно, — резюмировал Широков.

Напомним, что генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке "неприкасаемых" для правосудия лиц, который ему вручила посол США в Киеве Мэри Йованович во время их первой встречи. По его словам, список содержал имена лиц, которые не должны привлекаться к уголовному преследованию. Луценко сообщил, что отказался принимать документ, и якобы поэтому впоследствии Генпрокуратура Украины не получила от США обещанных $4 млн по программе помощи в антикоррупционных реформах. Чьи именно имена содержались в списке — Луценко сообщать не стал. В Госдепе назвали ложью слова генпрокурора Украины.