В Кремле объяснили отсутствие стенограммы разговора Путина и Назарбаева

Песков подчеркнул, что бывший лидер Казахстана не советовался с российским президентом перед отставкой.

На сайте Кремля нет информации о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, потому что беседа носила особый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

— Президент счёл возможным и необходимым заранее уведомить Путина о своём решении, и мы в данном случае посчитали корректным сделать так, чтобы наши казахстанские партнёры сами дали информацию о разговоре в том объёме, который они считают необходимым, — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой. По словам пресс-секретаря российского президента, об этом речи идти не могло.

Напомним, 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан без малого 30 лет, сообщил о своей отставке. Президент России Владимир Путин поблагодарил политика за совместную работу и пожелал успехов.