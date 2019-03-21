В Крыму две ученицы отравились лекарствами прямо в школе, одна из них погибла

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В Крыму две ученицы отравились лекарствами прямо в школе, одна из них погибла

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Фото: © Pixabay

Другая ученица была госпитализирована в тяжёлом состоянии, однако сейчас её состояние стабилизировалось.

В Крыму две школьницы отравились неизвестными медицинскими препаратами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Сергея Олефиренко, директора регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

15-летняя девочка скончалась в машине скорой, её 14-летняя подруга находится в реанимации местной больницы. Сейчас её состояние стабилизировалось.

По словам Олефиренко, трагедия произошла на севере Крыма на территории средней образовательной школы № 4 города Красноперекопска. Срочную неотложную помощь вызвали прямо в образовательное учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Детали ЧП выясняются.

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