В Крыму две ученицы отравились лекарствами прямо в школе, одна из них погибла

В Крыму две школьницы отравились неизвестными медицинскими препаратами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Сергея Олефиренко, директора регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
15-летняя девочка скончалась в машине скорой, её 14-летняя подруга находится в реанимации местной больницы. Сейчас её состояние стабилизировалось.
По словам Олефиренко, трагедия произошла на севере Крыма на территории средней образовательной школы № 4 города Красноперекопска. Срочную неотложную помощь вызвали прямо в образовательное учреждение.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Детали ЧП выясняются.
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